Heroikus küzdelemben oltották el az égő fenyveserdőt a tűzoltók

A legfrissebb információk szerint már nem ég az aljnövényzet és az erdő Lendvajakabfa és Nemesnép térségében. A Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, egy zalaegerszegi, egy körmendi, egy lenti és egy szombathelyi vízszállító jármű közreműködésével fékezték meg a lángokat a lenti, a szentgotthárdi, a letenyei, a zalaegerszegi, a pacsai és a nagykanizsai hivatásos, valamint a bajánsenyei, a bázakerettyei, az őriszentpéteri, a zalalövői és a magyarszombatfai önkéntes tűzoltók.

Közel 5 hektáros területen égett az aljnövényzet Fotó: Korosa Titanilla

A tűz kialakulásáról szóló cikkünk, és a helyszíni fotók és videó itt található.