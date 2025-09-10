szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

2 órája

Heroikus küzdelemben oltották el az égő fenyveserdőt a tűzoltók

Címkék#Lendvajakabfa#aljnövényzet#tűzoltó

Sikerült megfékezni a lángokat a Lendvajakabfa és Nemesnép közötti területen - adott ki friss információt a katasztrófavédelem. Mint arról kedden beszámoltunk: közel 5 hektáros területen égett az aljnövényzet, emellett lángba borult egy fenyveserdő és egy akácos is.

Pásztor András

A legfrissebb információk szerint már nem ég az aljnövényzet és az erdő Lendvajakabfa és Nemesnép térségében. A Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, egy zalaegerszegi, egy körmendi, egy lenti és egy szombathelyi vízszállító jármű közreműködésével fékezték meg a lángokat a lenti, a szentgotthárdi, a letenyei, a zalaegerszegi, a pacsai és a nagykanizsai hivatásos, valamint a bajánsenyei, a bázakerettyei, az őriszentpéteri, a zalalövői és a magyarszombatfai önkéntes tűzoltók.

Közel 5 hektáros területen égett az aljnövényzet Fotó: Korosa Titanilla

A tűz kialakulásáról szóló cikkünk, és a helyszíni fotók és videó itt található.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu