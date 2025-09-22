Durva baleset ittasan! Pedig elsőre jó ötletnek tűnt...

Vasárnap este több fiatal biciklizett Szombathelyen, s a vaol.hu információi szerint közben italoztak is.

A balesetet szenvedett fiúhoz mentőt kellett híni. Fotó: Horváth Balázs / Forrás: vaol.hu

A szombathelyi Homok útnál lévő Szabadidőközpontban jött az ötlet, hogy a BMX (cross) pályán mennek egyet, ám az első ugratónál egy védőfelszerelés nélkül bicikliző 17 éves fiú hatalmasat esett, s emiatt fejsérülést szenvedett, és mentőt kellett hívni hozzá. További részletek a vaol.hu-n olvashatók.

Ám van, amikor az ember nem maga keresi a bajt. Nemrégiben számoltunk be arról, hogy a zalaegerszegi városi ügyészség vádat emelt egy 63 éves férfivel szemben, aki még tavaly okozott balesetet a zalai vármegyeszékhelyen: személygépkocsijával leszorított egy kerékpárost az útról. Emiatt akár felfüggesztett börtönbüntetést is kaphat.