Nem kispályás! Hat elfogatóparancs volt érvényben a zalai férfivel szemben

Az esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be a police.hu oldalon. Mint írták, a férfit nemcsak csalás és magánlaksértés miatt körözték, de azért is, mert nem kezdte el letölteni a korábbi bűncselekmények miatt kirótt összesen 6 év négy hónap börtönbüntetését. A férfivel szemben összesen hat elfogatóparancs volt érvényben, ezért különös figyelmet fordítottak elfogására.

A rendőrség beszámolója szerint járőrök, körzeti megbízottak, bűnügyesek közös akciója vezetett sikerre. A többszörösen körözött személyre szeptember 23-án reggel Nagykanizsán csaptak le. A 23 éves helybéli férfi a szülei háza mögött, egy erdős területen felállított sátorban bujkált. A körözött férfi nem próbálkozott ellenállással, az intézkedés során végig együttműködő volt. Miután a rendőrök megbilincselték, előbb a nagykanizsai rendőrkapitányságra vitték, majd onnan átszállították a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.