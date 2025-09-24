szeptember 24., szerda

Rendőrségi akció

1 órája

Nem kispályás! Hat elfogatóparancs volt érvényben a zalai férfivel szemben

Címkék#rendőrség#elfogatóparancs#elfogás#körözött személy#rajtaütés

Régóta keresték a rendőrök azt a zalai férfit, akit egy összehangolt akció során sikerült kedden reggel elfogniuk. A 23 éves nagykanizsai lakossal szemben hat elfogatóparancs volt érvényben.

Gyuricza Ferenc

Az esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be a police.hu oldalon. Mint írták, a férfit nemcsak csalás és magánlaksértés miatt körözték, de azért is, mert nem kezdte el letölteni a korábbi bűncselekmények miatt kirótt összesen 6 év négy hónap börtönbüntetését. A férfivel szemben összesen hat elfogatóparancs volt érvényben, ezért különös figyelmet fordítottak elfogására. 

Ebben a sátorban húzta meg magát a férfi, akivel szemben hat elfogatóparancs volt érvényben
Ebben a sátorban húzta meg magát a férfi, akivel szemben hat elfogatóparancs volt érvényben
Forrás: police.hu

Hat elfogatóparancs volt érvényben ellene, máris börtönbe vitték

A rendőrség beszámolója szerint járőrök, körzeti megbízottak, bűnügyesek közös akciója vezetett sikerre. A többszörösen körözött személyre szeptember 23-án reggel Nagykanizsán csaptak le. A 23 éves helybéli férfi a szülei háza mögött, egy erdős területen felállított sátorban bujkált. A körözött férfi nem próbálkozott ellenállással, az intézkedés során végig együttműködő volt. Miután a rendőrök megbilincselték, előbb a nagykanizsai rendőrkapitányságra vitték, majd onnan átszállították a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

 

