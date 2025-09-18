szeptember 18., csütörtök

Online csalás

1 órája

A cégeket sem kímélik, ezzel a módszerrel csaltak ki milliókat Zalában

Adathalász oldalon adta meg banki adatait egy zalai vállalkozás ügyintézője. Hamis weboldalak segítségével szereznek banki adatokat a csalók.

Korosa Titanilla

Hamis weboldalak segítségével szereznek banki adatokat a csalók. Nemrég egy zalai vállalkozást sikerült átverni. Tanulságos esetekkel hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a körültekintő banki műveletek fontosságára a Mátrix Projekt keretén belül.

hamis weboldalak
Hamis weboldalak és a közösségi média segítségével dolgoznak az online csalók. Zalai céget is megkárosítottak
Forrás:  Getty Images

Hamis weboldalakon hivatalosnak tűnő üzenetek

A legutóbbi eset kapcsán azt írják: a csalók mindent bevetnek, hogy személyes és banki adatokat szerezzenek meg, különösen elektronikus levelek, a közösségi média és hamis weboldalak segítségével.

Zalaegerszegi céget károsítottak meg

Nemrég egy zalaegerszegi cég kapott hivatalosnak tűnő üzenetet egy bank nevében, amelyben arra kérték, hogy változtasson jelszót. A link egy, az eredeti weboldalra nagyon hasonlító, de hamis lapra vezetett, ahol a megadott információk azonnal a csalókhoz kerültek. Az elkövetők villámgyorsan átutaltak több mint 100 millió forintot a vállalkozás számlájáról.

Tanácsok a online csalókkal szemben

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai: 

  • Ne kattintsanak szöveges üzenetekben érkezett hivatkozásokra!
  • Soha ne válaszoljanak olyan SMS-re, e-mailre, amely a PIN-kódjukat, az online banki jelszavukat vagy bármilyen más, biztonsági azonosító adataikat kéri!
  • Legyenek gyanakvóak! Védjék adataikat!
  • Minden esetben ellenőrizzék a weboldalak címét és a feladó e-mail-címét! A csalók bankok, közüzemi szolgáltatók, hatóságok nevében is próbálkoznak.
  • Használjanak kétlépcsős azonosítást, amikor csak lehet!
     

 

