1 órája
A cégeket sem kímélik, ezzel a módszerrel csaltak ki milliókat Zalában
Adathalász oldalon adta meg banki adatait egy zalai vállalkozás ügyintézője. Hamis weboldalak segítségével szereznek banki adatokat a csalók.
Hamis weboldalak segítségével szereznek banki adatokat a csalók. Nemrég egy zalai vállalkozást sikerült átverni. Tanulságos esetekkel hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a körültekintő banki műveletek fontosságára a Mátrix Projekt keretén belül.
Hamis weboldalakon hivatalosnak tűnő üzenetek
A legutóbbi eset kapcsán azt írják: a csalók mindent bevetnek, hogy személyes és banki adatokat szerezzenek meg, különösen elektronikus levelek, a közösségi média és hamis weboldalak segítségével.
Zalaegerszegi céget károsítottak meg
Nemrég egy zalaegerszegi cég kapott hivatalosnak tűnő üzenetet egy bank nevében, amelyben arra kérték, hogy változtasson jelszót. A link egy, az eredeti weboldalra nagyon hasonlító, de hamis lapra vezetett, ahol a megadott információk azonnal a csalókhoz kerültek. Az elkövetők villámgyorsan átutaltak több mint 100 millió forintot a vállalkozás számlájáról.
Tanácsok a online csalókkal szemben
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai:
- Ne kattintsanak szöveges üzenetekben érkezett hivatkozásokra!
- Soha ne válaszoljanak olyan SMS-re, e-mailre, amely a PIN-kódjukat, az online banki jelszavukat vagy bármilyen más, biztonsági azonosító adataikat kéri!
- Legyenek gyanakvóak! Védjék adataikat!
- Minden esetben ellenőrizzék a weboldalak címét és a feladó e-mail-címét! A csalók bankok, közüzemi szolgáltatók, hatóságok nevében is próbálkoznak.
- Használjanak kétlépcsős azonosítást, amikor csak lehet!