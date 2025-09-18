A cégeket sem kímélik, ezzel a módszerrel csaltak ki milliókat Zalában

Hamis weboldalak segítségével szereznek banki adatokat a csalók. Nemrég egy zalai vállalkozást sikerült átverni. Tanulságos esetekkel hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a körültekintő banki műveletek fontosságára a Mátrix Projekt keretén belül.

Hamis weboldalak és a közösségi média segítségével dolgoznak az online csalók. Zalai céget is megkárosítottak

Forrás: Getty Images

Hamis weboldalakon hivatalosnak tűnő üzenetek

A legutóbbi eset kapcsán azt írják: a csalók mindent bevetnek, hogy személyes és banki adatokat szerezzenek meg, különösen elektronikus levelek, a közösségi média és hamis weboldalak segítségével.

Zalaegerszegi céget károsítottak meg

Nemrég egy zalaegerszegi cég kapott hivatalosnak tűnő üzenetet egy bank nevében, amelyben arra kérték, hogy változtasson jelszót. A link egy, az eredeti weboldalra nagyon hasonlító, de hamis lapra vezetett, ahol a megadott információk azonnal a csalókhoz kerültek. Az elkövetők villámgyorsan átutaltak több mint 100 millió forintot a vállalkozás számlájáról.

Tanácsok a online csalókkal szemben

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai: