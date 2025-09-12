2 órája
A Labubu-őrület már a Liszt Ferenc Repülőtérre is begyűrűzött – csak épp hamisítvány formájában
Ha egy játék igencsak felkapott, arra a hamisítók is "rámozdulnak". Most éppen a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret lepték el a hamis termékek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben tartott ellenőrzések során több mint 43 ezer hamis játékfigurát és kiegészítőt foglaltak le.
Az előkerült hamis termékek között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák (vagyis Lafufuk) voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kapott.
Hamis termékek: európai országokból érkeztek
A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek, ismertette a NAV közleményében.
Miért jelent fogyasztóvédelmi kockázatot?
A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették, írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.