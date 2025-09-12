szeptember 12., péntek

Mária névnap

17°
+22
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lecsapott a NAV

2 órája

A Labubu-őrület már a Liszt Ferenc Repülőtérre is begyűrűzött – csak épp hamisítvány formájában

Címkék#NAV#LABUBU#hamisítvány

Ha egy játék igencsak felkapott, arra a hamisítók is "rámozdulnak". Most éppen a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret lepték el a hamis termékek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben tartott ellenőrzések során több mint 43 ezer hamis játékfigurát és kiegészítőt foglaltak le.

Zaol.hu

Az előkerült hamis termékek között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák (vagyis Lafufuk) voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kapott.

Hamis termékek, Labubu figurák
A lefoglalt hamis termékek közül a Lafufu volt a legtöbb
Forrás: NAV Repülőtéri Igazgatósága

Hamis termékek: európai országokból érkeztek

A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek, ismertette a NAV közleményében.

Hamis termékek, Labubu figurák
Hamisítvány az összes
Forrás: NAV Repülőtéri Igazgatósága

Miért jelent fogyasztóvédelmi kockázatot?

A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

Hamis termékek, Labubu figurák
Ez a kulcstartó is hamisítvány
Forrás: NAV Repülőtéri Igazgatósága

A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették, írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu