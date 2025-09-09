szeptember 9., kedd

Vádemelés

1 órája

Hamis rendszámmal bukott le Zalaegerszegen

Címkék#Zalaegerszeg#rendszám#bűntett

Nem sokáig élvezte a hamis rendszámmal behozott külföldön vásárolt autóját a zalai férfi, mert másnap lebukott. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt ellene vádat.

Antal Lívia

A 20 éves, sárhidai férfi idén március 18-án Ausztriában vásárolt egy osztrák honosságú személygépkocsit, amire ott helyben felszerelte a magával vitt ideiglenes rendszámtáblát, amely eredetileg egy másik autóhoz tartozott.

A 20 éves férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emeltek vádat
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

A célja az volt, hogy így közlekedhessen haza Magyarországra az újonnan vásárolt, rendszám nélküli kocsival. Amikor a férfi másnap, március 19-én, éjjel egy óra előtt Zalaegerszegen közlekedett a hamis rendszámú autóval, a Balatoni úton a rendőrök megállították, és a meghamisított hatósági jelzés használata miatt büntetőeljárást indítottak ellene, tájékoztatta lapunkat dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

 

