1 órája
Hamis rendszámmal bukott le Zalaegerszegen
Nem sokáig élvezte a hamis rendszámmal behozott külföldön vásárolt autóját a zalai férfi, mert másnap lebukott. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt ellene vádat.
A 20 éves, sárhidai férfi idén március 18-án Ausztriában vásárolt egy osztrák honosságú személygépkocsit, amire ott helyben felszerelte a magával vitt ideiglenes rendszámtáblát, amely eredetileg egy másik autóhoz tartozott.
A célja az volt, hogy így közlekedhessen haza Magyarországra az újonnan vásárolt, rendszám nélküli kocsival. Amikor a férfi másnap, március 19-én, éjjel egy óra előtt Zalaegerszegen közlekedett a hamis rendszámú autóval, a Balatoni úton a rendőrök megállították, és a meghamisított hatósági jelzés használata miatt büntetőeljárást indítottak ellene, tájékoztatta lapunkat dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.