szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A helyszínen életét vesztette

45 perce

Tragédiával zárult a nap: újabb halálos biciklisgázolás történt!

Címkék#biciklisgázolás#baleset#tragédia

A tegnapi zalaegerszegi halálos kerékpáros baleset után este az ország másik részében is történt egy tragédiával végződő gázolás. 60 év körüli biciklist sodort el Hevesben egy autó, a történtekről helyi társportálunk számolt be.

Zaol.hu

Világítás és láthatósági mellény nélkül közlekedett az a 60 év körüli kerékpáros, akit egy autó gázolt el a 3209. számú úton Tarnaszentmiklós közelében hétfő este - írja a heol.hu. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.

Halálos gázolás történt Tarnaszentmiklóson.
Forrás: Facebook/Agria Tv Bt.

A tragikus esetről helyszíni fotókkal a heol.hu-n olvashat!

Hétfőn délután Zalaegerszegen is halálos baleset történt, a Gasparich utcában személyautó és kerékpár ütközött össze, a biciklivel közlekedő 53 éves férfi a helyszínen elhunyt. Az eset körülményeit vizsgálja a rendőrség.

Vezessünk, közlekedjünk óvatosan! A prognózisok szerint jön az esős idő, ilyenkor még inkább megnő a balesetveszély, vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon! 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu