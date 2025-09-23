Tragédiával zárult a nap: újabb halálos biciklisgázolás történt!

Világítás és láthatósági mellény nélkül közlekedett az a 60 év körüli kerékpáros, akit egy autó gázolt el a 3209. számú úton Tarnaszentmiklós közelében hétfő este - írja a heol.hu. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.

Halálos gázolás történt Tarnaszentmiklóson.

Forrás: Facebook/Agria Tv Bt.

A tragikus esetről helyszíni fotókkal a heol.hu-n olvashat!

Hétfőn délután Zalaegerszegen is halálos baleset történt, a Gasparich utcában személyautó és kerékpár ütközött össze, a biciklivel közlekedő 53 éves férfi a helyszínen elhunyt. Az eset körülményeit vizsgálja a rendőrség.

Vezessünk, közlekedjünk óvatosan! A prognózisok szerint jön az esős idő, ilyenkor még inkább megnő a balesetveszély, vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon!