Beállt az M1-es

14 perce

Óriási a baj a dunántúli autópályán: halálos karambol történt, tömegek vesztegelnek az úton

halálos baleset, karambol, M1-es autópálya

Halálos baleset miatt teljesen bedugult az M1-es autópálya, áll a forgalom, adta hírül Komárom-Esztergom vármegyei társportálunk.

Zaol.hu

Tata térségében karambolozott egy teherautó és egy személyautó, a balesetben egy ember életét vesztette az M1-esen, számolt be róla a Kemma. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a személyautót pedig a tűzoltók csörlővel húzták ki a teherautó alól. 

Hosszú sorokban állnak az autók az M1-esen a halálos baleset miatt
Fotó: kemma.hu / Hagymási Bence

A hírportál beszámolója szerint óriási torlódás alakult ki az amúgy is telített autópályán. Sokan az 1-es főút felé próbálnak kitérni a dugó elől, emiatt ott is megnövekedett a forgalom.
További részletek és fotók a tragédiáról a kemma.hu cikkében.

Zalában három balesetről kaptunk ma hírt: az M70-esen BMW ütközött kamionnal, Zalaegerszeg határában egy autó megcsúszott a vizes aszfalton és az árokba borult, Várvölgy térségében pedig két autó karambolozott.
Itt a rossz idő, vigyázzunk egymásra az utakon!

