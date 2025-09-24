14 perce
Óriási a baj a dunántúli autópályán: halálos karambol történt, tömegek vesztegelnek az úton
Halálos baleset miatt teljesen bedugult az M1-es autópálya, áll a forgalom, adta hírül Komárom-Esztergom vármegyei társportálunk.
Tata térségében karambolozott egy teherautó és egy személyautó, a balesetben egy ember életét vesztette az M1-esen, számolt be róla a Kemma. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a személyautót pedig a tűzoltók csörlővel húzták ki a teherautó alól.
A hírportál beszámolója szerint óriási torlódás alakult ki az amúgy is telített autópályán. Sokan az 1-es főút felé próbálnak kitérni a dugó elől, emiatt ott is megnövekedett a forgalom.
További részletek és fotók a tragédiáról a kemma.hu cikkében.
Zalában három balesetről kaptunk ma hírt: az M70-esen BMW ütközött kamionnal, Zalaegerszeg határában egy autó megcsúszott a vizes aszfalton és az árokba borult, Várvölgy térségében pedig két autó karambolozott.
Itt a rossz idő, vigyázzunk egymásra az utakon!
Ezt olvasta már?
Jön a sztrádakáosz! Lezárják az M7-est, a közlekedők terelőutakra kényszerülnek (térkép)