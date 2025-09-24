Óriási a baj a dunántúli autópályán: halálos karambol történt, tömegek vesztegelnek az úton

Tata térségében karambolozott egy teherautó és egy személyautó, a balesetben egy ember életét vesztette az M1-esen, számolt be róla a Kemma. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a személyautót pedig a tűzoltók csörlővel húzták ki a teherautó alól.

Hosszú sorokban állnak az autók az M1-esen a halálos baleset miatt

Fotó: kemma.hu / Hagymási Bence

A hírportál beszámolója szerint óriási torlódás alakult ki az amúgy is telített autópályán. Sokan az 1-es főút felé próbálnak kitérni a dugó elől, emiatt ott is megnövekedett a forgalom.

További részletek és fotók a tragédiáról a kemma.hu cikkében.

Zalában három balesetről kaptunk ma hírt: az M70-esen BMW ütközött kamionnal, Zalaegerszeg határában egy autó megcsúszott a vizes aszfalton és az árokba borult, Várvölgy térségében pedig két autó karambolozott.

Itt a rossz idő, vigyázzunk egymásra az utakon!

