Halálos baleset történt reggel a Dunántúlon, busz és autó ütközött

Autóbusz és személygépkocsi ütközött a 81-es főúton, Győr külterületén hétfőn reggel 5 óra 35 perc körül. A katasztrófavédelem közlése alapján az autóba többen beszorultak. A kisalfold.hu információ szerint a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült a baleset során, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta. További információk a kisalfold.hu oldalán.

Zalában is több halálos baleset történt a közelmúltban. Halálos áldozatot követelt június végén a Nemesapáti és Alsónemesapáti közötti vasúti átjáróban történt tragédia: személyautóval ütközött a vonat, előbbi 34 éves zalaegerszegi sofőrje életét vesztette.