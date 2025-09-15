9 perce
Halálos baleset történt reggel a Dunántúlon, busz és autó ütközött
Hétfőn reggel a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél egy autóbusz és egy személyautó ütközött, a kisalfold.hu információi szerint egy ember meghalt.
Tragédia: halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél
Forrás: ZH archívum
Autóbusz és személygépkocsi ütközött a 81-es főúton, Győr külterületén hétfőn reggel 5 óra 35 perc körül. A katasztrófavédelem közlése alapján az autóba többen beszorultak. A kisalfold.hu információ szerint a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült a baleset során, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta. További információk a kisalfold.hu oldalán.
Zalában is több halálos baleset történt a közelmúltban. Halálos áldozatot követelt június végén a Nemesapáti és Alsónemesapáti közötti vasúti átjáróban történt tragédia: személyautóval ütközött a vonat, előbbi 34 éves zalaegerszegi sofőrje életét vesztette.
Halálos baleset a vasúti átjáróban: a helyieket is megrázta a tragédia, most összefogtak
Szintén halálos baleset történt július végén Nagykanizsa bagolai részén, ahol egy 44 éves férfi utánfutót vontató quaddal előbb az árokba hajtott, majd villanyoszlopnak ütközött.
Villanyoszlopnak ütközött, s a helyszínen elhunyt egy quaddal közlekedő 44 éves zalai férfi
Június elején is történt egy halálos baleset Zalában, mégpedig Keszthely külterületén a 71-es főúton, ahol személyautó ütközött frontálisan motorkerékpárral - a motoros a helyszínen életét vesztette.