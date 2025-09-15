szeptember 15., hétfő

Tragédia

9 perce

Halálos baleset történt reggel a Dunántúlon, busz és autó ütközött

Hétfőn reggel a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél egy autóbusz és egy személyautó ütközött, a kisalfold.hu információi szerint egy ember meghalt.

Zaol.hu
Halálos baleset történt reggel a Dunántúlon, busz és autó ütközött

Tragédia: halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél

Forrás: ZH archívum

Autóbusz és személygépkocsi ütközött a 81-es főúton, Győr külterületén hétfőn reggel 5 óra 35 perc körül. A katasztrófavédelem közlése alapján az autóba többen beszorultak. A kisalfold.hu információ szerint a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült a baleset során, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta. További információk a kisalfold.hu oldalán.

Zalában is több halálos baleset történt a közelmúltban. Halálos áldozatot követelt június végén a Nemesapáti és Alsónemesapáti közötti vasúti átjáróban történt tragédia: személyautóval ütközött a vonat, előbbi 34 éves zalaegerszegi sofőrje életét vesztette.  

Szintén halálos baleset történt július végén Nagykanizsa bagolai részén, ahol egy 44 éves férfi utánfutót vontató quaddal előbb az árokba hajtott, majd villanyoszlopnak ütközött. 

Június elején is történt egy halálos baleset Zalában, mégpedig Keszthely külterületén a 71-es főúton, ahol személyautó ütközött frontálisan motorkerékpárral - a motoros a helyszínen életét vesztette.

 

