Fekete hétfő: tragédia a 8-as főúton is! Kamion és autó ütközött, egy ember meghalt
Nem csak Győr-Moson-Sopron, hanem Veszprém vármegyében is szörnyű tragédiával indult a hét: a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél ütközött össze egy kamion és egy személygépkocsi, utóbbi vezetője életét vesztette.
Forrás: Ajkamentők/Facebook
Hétfőn reggel egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, az apácatornai elágazónál. A kamion felborult, az autó egy bozótos területen állt meg. A személygépkocsi vezetője meghalt, a teherautó sofőrje könnyebben sérült. A kamiont a reggeli órákban daruval emelik ki, így várhatóan hosszabb ideig fennmarad a lezárás.
Tragédiával indult a nap ma reggel Győr külterületén is, ahol autóbusz és személygépkocsi ütközött, az autó egyik utasa életét vesztette.
A közelmúltban Zalában is voltak olyan balesetek, amelyek több ember életét követelték.
