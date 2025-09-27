Gyilkosság történt a dunántúli város társasházában - nő az áldozat

A gyilkosság komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, ám az ügy hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - írja a kemma.hu. A helyszínen készült videót itt tekintheti meg!

Most szeptember elején Nagykanizsán is történt gyilkosság: az áldozat egy harmincéves férfi volt. A támadót, aki a férfit mellkason szúrta - az eset után nem sokkal letartóztatták. A részletekről itt írtunk!