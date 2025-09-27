szeptember 27., szombat

Súlyos bűncselekmény 

1 órája

Gyilkosság történt a dunántúli város társasházában - nő az áldozat

Címkék#őrizet#gyilkosság#bűntett#riadalom

Holttestet találtak egy komáromi ingatlanban, adta hírül a kemma.hu. Mint írták, az elhunyt nő gyilkosság áldozata lett.

Zaol.hu

A gyilkosság komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, ám az ügy hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - írja a kemma.hu. A helyszínen készült videót itt tekintheti meg!

Most szeptember elején Nagykanizsán is történt gyilkosság: az áldozat egy harmincéves férfi volt. A támadót, aki a férfit mellkason szúrta - az eset után nem sokkal letartóztatták. A részletekről itt írtunk!

 

