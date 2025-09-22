szeptember 22., hétfő

Bűnügyi helyszínelők is érkeztek

1 órája

Gyilkosság történhetett a dunántúli városban, mindenütt rendőrök

Életét vesztette egy ember Pécsen, baranyai társportálunk információi szerint felmerült a gyilkosság gyanúja. Sok rendőr van a helyszínen, írja a Bama.

Zaol.hu
Még tart a helyszínelés Pécsen Fotó: bama.hu

Az eset hétfőn, a kora délutáni órákban történt a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél. A helyszínre bűnügyi helyszínelők is érkeztek. Az eset helyszínén videó és képgaléria is készült, amelyet a bama.hu-n tekinthet meg.

Zalában legutóbb tíz nappal ezelőtt, szeptember 12-én este történt emberölés. Nagykanizsán, a Csengery út egyik lakásában egy 60 éves férfi szúrt mellkason egy 30 éves férfit, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövetőt egy hónap időtartamra letartóztatásba helyezték, az ügy részleteiről alábbi cikkünkben is olvashat:

 

 

