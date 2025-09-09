Véres gyilkosság a búcsú után a zalai szőlőhegyen – második rész

A Zalaegerszegen megtartott bírósági tárgyaláson a terem állóhelyeit is elfoglalták az érdeklődők, hogy meghallgathassák a gyilkossággal vádolt asszony vallomását. A tárgyalásról tudósított a Zalai Hírlap 1957. november 9-ei lapszáma:

„- Udvarlóm sem volt, és szerelemből mentem a férjemhez - vallja. Fiatalon mentem férjhez, nem tudtuk megérteni egymást. Én 15 éves voltam, akkor kerültem ki az iskolából, a férjem 28 volt már. Anyám figyelmeztetett is, hogy ne menjek hozzá, mert ekkora korkülönbség féltékenységet, sok családi veszekedést hozhat. Nem hallgattam anyámra. A férjem jó volt hozzám egy ideig. Három hónap múlva aztán elkezdett részegeskedni, s ilyenkor mindig megvert. Többször voltam orvosnál is emiatt. Az utcára sem mertem kimenni, úgy szégyelltem veszekedésünket. Még terhesen is összerugdosott. és minden csúnyát kiabált. Ezért sokszor kértem - apámék lakásán laktunk -, hogy hagyjon ott bennünket, még gyerektartást sem kérek. Lemondok róla... Akkor mindig megfenyegetett, hogy darabokban ad vissza anyámnak. Az állandó veszekedés miatt rövidebb-hosszabb ideig külön is éltünk. Elmentem Győrbe a rokonokhoz, hogy munkát vállaljak, és így éljek meg gyermekeimmel, a két kislánnyal, de munkát nem kaptam. Ilyenkor férjem mindig megfogadta, hogy nem bánt többet, csak maradjak vele. Én maradtam, mert szerettem a férjemet. A részegeskedéssel nem hagyott fel és utána is állandóan megvert.”