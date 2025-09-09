szeptember 9., kedd

Ádám névnap

19°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meghökkentő bűnügyek Zalában

1 órája

Véres gyilkosság a búcsú után a zalai szőlőhegyen – második rész

Címkék#meghökkentő bűnügyek Zalában#szőlőhegy#gyilkosság

1957-ben Mária-búcsú napja utáni kora reggelen villámként cikázott végig a hír Zalaszabaron, hogy gyilkosság történt a szőlőhegyen. Böröcz Gábort fejszével agyonütötte felesége.

Nagy Betti
Véres gyilkosság a búcsú után a zalai szőlőhegyen – második rész

Forrás: ZH-Archívum

Fotó: Mészáros T. László

A Zalaegerszegen megtartott bírósági tárgyaláson a terem állóhelyeit is elfoglalták az érdeklődők, hogy meghallgathassák a gyilkossággal vádolt asszony vallomását. A tárgyalásról tudósított a Zalai Hírlap 1957. november 9-ei lapszáma:

„- Udvarlóm sem volt, és szerelemből mentem a férjemhez - vallja. Fiatalon mentem férjhez, nem tudtuk megérteni egymást. Én 15 éves voltam, akkor kerültem ki az iskolából, a férjem 28 volt már. Anyám figyelmeztetett is, hogy ne menjek hozzá, mert ekkora korkülönbség féltékenységet, sok családi veszekedést hozhat. Nem hallgattam anyámra. A férjem jó volt hozzám egy ideig. Három hónap múlva aztán elkezdett részegeskedni, s ilyenkor mindig megvert. Többször voltam orvosnál is emiatt. Az utcára sem mertem kimenni, úgy szégyelltem veszekedésünket. Még terhesen is összerugdosott. és minden csúnyát kiabált. Ezért sokszor kértem - apámék lakásán laktunk -, hogy hagyjon ott bennünket, még gyerektartást sem kérek. Lemondok róla... Akkor mindig megfenyegetett, hogy darabokban ad vissza anyámnak. Az állandó veszekedés miatt rövidebb-hosszabb ideig külön is éltünk. Elmentem Győrbe a rokonokhoz, hogy munkát vállaljak, és így éljek meg gyermekeimmel, a két kislánnyal, de munkát nem kaptam. Ilyenkor férjem mindig megfogadta, hogy nem bánt többet, csak maradjak vele. Én maradtam, mert szerettem a férjemet. A részegeskedéssel nem hagyott fel és utána is állandóan megvert.”

A szeptemberi Mária-búcsú napjára úgy készültek Böröczék is, mint mindenki más a településen, bort hoztak, főztek, és várták a rokonokat, ismerősöket. A bíróságon a fiatalasszony részletesen beszámolt arról az estéről, mikor a gyilkosságot elkövette: „Már a vendégek előtt csúnyán beszélt velem a férjem - vallja Böröcz Gáborné -, és meg is pirongatták, hogy nem szabad így beszélni. Délután aztán elmentünk a sátrakhoz, vettünk ajándékot a gyerekeknek. Ő meg ivott. Este elmentünk a bálba, de ott megint veszekedni kezdett és hazaküldött. Alig hagytam el a bált utánam jött, és úgy összevert, hogy orvoshoz kellett mennem. Megfenyegetett, nem mertem haza menni, hanem keresztapáméknál aludtam. Oda is utánam jött, de elküldték azzal, hogy nem vagyok náluk. Felébredtem és nem tudtam elaludni. Hajnalban hazamentem. Elhatároztam, ha még most is bántani akar, vasvillával agyonszúrom. A szobában férjem és kisebbik lányom aludt. A földön véres újságot és cigarettapapírt láttam. Azt gondoltam, hogy a gyereket bántotta, mert meg szokta őket verni.

"R-sl . - Szenzáczió! Petõfi koponyája. Csak négy krrrajczárrr ! L-dy. - Szenzáczióbb! A félmilliós sikkasztó brigadéros levele! Csak négy krrrajczárrr!" (Forrás: Borsszem Jankó, 1902. január 12.)
Rikkancs-verseny
Forrás: Digitális Képarchívum

„Kifutottam a baltáért, de a tehenet itató édesapám észrevette, kicsavarta a kezemből és kidobta az udvarra. Apámat ezután elküldtem tejért és bevittem a baltát a szobaajtóba. Megtapogattam a férjem lábát, hogy mélyen alszik-e. Mikor láttam, hogy nem ébred fel, kaptam a baltát és többször fejbeütöttem. Utána a községi tanácsra siettem, és ott vártam meg a rendőrséget. Nem gondoltam a következményekre…”

A bíróság szándékos emberölés bűntettéért 8 évi börtönt szabott ki rá, s 10 évre eltiltották állampolgári jogainak gyakorlásától…

Meghökkentő bűnügyek Zalában

A dosszié további cikkei

 

Meghökkentő bűnügyek Zalában

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu