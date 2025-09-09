1 órája
Véres gyilkosság a búcsú után a zalai szőlőhegyen – második rész
1957-ben Mária-búcsú napja utáni kora reggelen villámként cikázott végig a hír Zalaszabaron, hogy gyilkosság történt a szőlőhegyen. Böröcz Gábort fejszével agyonütötte felesége.
Forrás: ZH-Archívum
Fotó: Mészáros T. László
A Zalaegerszegen megtartott bírósági tárgyaláson a terem állóhelyeit is elfoglalták az érdeklődők, hogy meghallgathassák a gyilkossággal vádolt asszony vallomását. A tárgyalásról tudósított a Zalai Hírlap 1957. november 9-ei lapszáma:
„- Udvarlóm sem volt, és szerelemből mentem a férjemhez - vallja. Fiatalon mentem férjhez, nem tudtuk megérteni egymást. Én 15 éves voltam, akkor kerültem ki az iskolából, a férjem 28 volt már. Anyám figyelmeztetett is, hogy ne menjek hozzá, mert ekkora korkülönbség féltékenységet, sok családi veszekedést hozhat. Nem hallgattam anyámra. A férjem jó volt hozzám egy ideig. Három hónap múlva aztán elkezdett részegeskedni, s ilyenkor mindig megvert. Többször voltam orvosnál is emiatt. Az utcára sem mertem kimenni, úgy szégyelltem veszekedésünket. Még terhesen is összerugdosott. és minden csúnyát kiabált. Ezért sokszor kértem - apámék lakásán laktunk -, hogy hagyjon ott bennünket, még gyerektartást sem kérek. Lemondok róla... Akkor mindig megfenyegetett, hogy darabokban ad vissza anyámnak. Az állandó veszekedés miatt rövidebb-hosszabb ideig külön is éltünk. Elmentem Győrbe a rokonokhoz, hogy munkát vállaljak, és így éljek meg gyermekeimmel, a két kislánnyal, de munkát nem kaptam. Ilyenkor férjem mindig megfogadta, hogy nem bánt többet, csak maradjak vele. Én maradtam, mert szerettem a férjemet. A részegeskedéssel nem hagyott fel és utána is állandóan megvert.”
Fejszével ütötte agyon párját a 19 éves felesége a zalai szőlőhegyen
A szeptemberi Mária-búcsú napjára úgy készültek Böröczék is, mint mindenki más a településen, bort hoztak, főztek, és várták a rokonokat, ismerősöket. A bíróságon a fiatalasszony részletesen beszámolt arról az estéről, mikor a gyilkosságot elkövette: „Már a vendégek előtt csúnyán beszélt velem a férjem - vallja Böröcz Gáborné -, és meg is pirongatták, hogy nem szabad így beszélni. Délután aztán elmentünk a sátrakhoz, vettünk ajándékot a gyerekeknek. Ő meg ivott. Este elmentünk a bálba, de ott megint veszekedni kezdett és hazaküldött. Alig hagytam el a bált utánam jött, és úgy összevert, hogy orvoshoz kellett mennem. Megfenyegetett, nem mertem haza menni, hanem keresztapáméknál aludtam. Oda is utánam jött, de elküldték azzal, hogy nem vagyok náluk. Felébredtem és nem tudtam elaludni. Hajnalban hazamentem. Elhatároztam, ha még most is bántani akar, vasvillával agyonszúrom. A szobában férjem és kisebbik lányom aludt. A földön véres újságot és cigarettapapírt láttam. Azt gondoltam, hogy a gyereket bántotta, mert meg szokta őket verni.
„Kifutottam a baltáért, de a tehenet itató édesapám észrevette, kicsavarta a kezemből és kidobta az udvarra. Apámat ezután elküldtem tejért és bevittem a baltát a szobaajtóba. Megtapogattam a férjem lábát, hogy mélyen alszik-e. Mikor láttam, hogy nem ébred fel, kaptam a baltát és többször fejbeütöttem. Utána a községi tanácsra siettem, és ott vártam meg a rendőrséget. Nem gondoltam a következményekre…”
A bíróság szándékos emberölés bűntettéért 8 évi börtönt szabott ki rá, s 10 évre eltiltották állampolgári jogainak gyakorlásától…
