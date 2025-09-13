szeptember 13., szombat

Bűnügy

2 órája

Azt beszélik a zalai városban, hogy tegnap este megöltek egy embert – frissítve rendőrségi nyilatkozattal!

Azt beszélik a zalai városban, hogy tegnap este megöltek egy embert – frissítve rendőrségi nyilatkozattal!

Forrás: police.hu

Egyelőre meg nem erősített információk alapján úgy tudjuk, péntek este megöltek egy embert Nagykanizsán, a Csengery utcában. Az ügyben tájékoztatást kértünk a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, amint a válaszuk megérkezik, frissítjük írásunkat.

Frissítés

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja a haláleset körülményeit. Az elkövetőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, írja a rendőrség a police.hu-n.

A rendőrségre szeptember 12-én 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy személyt. A rendelkezésre álló információk szerint egy férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 60 éves férfit, akit emberölés bűntett miatt kihallgattak, őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását.

 

