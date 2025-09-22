szeptember 22., hétfő

Elesett az otthonában

52 perce

Életet mentett a Gondosóra Zalában – a tűzoltók azonnal segítettek

Címkék#magatehetetlen#gondosóra#mentő#tűzoltóság#segítségnyújtás

Gyuricza Ferenc
Életet mentett a Gondosóra Zalában – a tűzoltók azonnal segítettek

A Gondosóra-program 2026-ban is folytatódik. Illusztráció

Fotó: Gyuricza Ferenc

Otthonában elesett, majd a Gondosórán keresztül kért segítséget egy idős ember vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Keszthelyen, egy Fodor utcai társasházban – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A jelzést követően a város hivatásos tűzoltói hatoltak be a magatehetetlen személy lakásába, majd beengedték a mentőket is, akik megkezdték a bajbajutott ellátását. A helyszínre kivonult egység tagjai később mentőautóba segítették a beteget.

 

 

