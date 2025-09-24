szeptember 24., szerda

Tűzoltói beavatkozás

2 órája

Gázpalackokat, illetve kutyákat és nyulakat is mentettek egy lángoló épületből Zalában

Címkék#melléképülettűz#állatmentés#gázpalack#tűzoltóság

Két melléképület égett teljes terjedelmében keddről szerdára virradó éjszaka Zalaegerszegen, a Posta utcában – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

Gyuricza Ferenc
Gázpalackokat, illetve kutyákat és nyulakat is mentettek egy lángoló épületből Zalában

Két kigyulladt melléképülethez kellett vonulniuk a tűzoltóknak Zalaegerszegen

Fotó: illusztráció

A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral, valamint kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Az egységek az egyik ingatlanból három gázpalackot, különböző kerti kisgépeket, valamint két kutyát mentettek ki, a másikból pedig két nyulat hoztak ki.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
