Gázpalackokat, illetve kutyákat és nyulakat is mentettek egy lángoló épületből Zalában
Két melléképület égett teljes terjedelmében keddről szerdára virradó éjszaka Zalaegerszegen, a Posta utcában – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
Két kigyulladt melléképülethez kellett vonulniuk a tűzoltóknak Zalaegerszegen
A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral, valamint kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Az egységek az egyik ingatlanból három gázpalackot, különböző kerti kisgépeket, valamint két kutyát mentettek ki, a másikból pedig két nyulat hoztak ki.
