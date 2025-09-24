Légzésvédelem és sugárfedezet
Nagy gáz volt Zalában, baleset során sérült meg egy vezeték
Gázórának ütközött egy személygépkocsi kedd este Zalaegerszegen, a Virágzó Mező utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
A baleset következtében szivárogni kezdett a gáz. A város hivatásos tűzoltói légzésvédelem és sugárfedezet mellett kézi erővel emelték le az autót a gázóráról, körbeásták a sérült vezeték helyét, majd elszorították azt. A balesethez riasztott egység tagjai a helyszínt átadták a gázszolgáltató szakembereinek. Személyi sérülés nem történt.
