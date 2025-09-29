szeptember 29., hétfő

Mérgező gáz

58 perce

Kezdődik a fűtési időszak – máris jelzett a szén-monoxid érzékelő Zalában

Címkék#szén-monoxid érzékelő#tűzoltóság#fűtési időszak

Gyuricza Ferenc

A cserépkályhába történő befűtést követően néhány órával később megszólalt a szén-monoxid érzékelő vasárnap délután Tófejen, egy Ifjúság utcai lakásban. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a páraelszívóval egy időben üzemelő kályha rendellenes működését megerősítette, hogy a kiérkező zalaegerszegi tűzoltók is kimutatták műszereikkel a mérgező gáz jelenlétét. Mivel a kályhával közös kéménybe gázüzemű vízmelegítő is csatlakozott, ezért a tűzoltók a gázszolgáltatót és a kéményseprőket is értesítették.

 

 

