Nem oda ment, ahová akart... – annyira idegesítette a fúrás hangja, hogy berúgta az egyik lakás ajtaját

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n számolt be az esetről. Egy tömbház egyik lakásában felújítási munkálatokat végeztek még márciusban Nagykanizsán, ami több napon keresztül hangos zajjal járt.

Dühében berúgta a lakás ajtaját, mert nagyon felidegesítette a felújítással járó zaj.

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az egyik ott élőt annyira idegesítette a fúrás hangja, hogy kiabálva, felindultan berúgta egy lakás ajtaját. A rendezett ingatlanban nem volt senki otthon, ezért a 40 éves férfi visszatámogatta a nyílászárót és hazament. Nagyjából egy hónap múlva 20 ezer forintot és egy bocsánatkérő levelet hagyott a kicserélt ajtó előtt.

A nagykanizsai nyomozók befejezték a rongálás miatt folytatott eljárást, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek.