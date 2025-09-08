2 órája
Nem oda ment, ahová akart... – annyira idegesítette a fúrás hangja, hogy berúgta az egyik lakás ajtaját
Senki sem örül annak, ha szomszédjában felújítanak, ami értelemszerűen zajjal jár. Ki-ki vérmérséklete szerint tűri, de egy nagykanizsai férfinál elszakadt a cérna. Szó szerint ajtóstól rontott be az egyik lakásba – de nem abba, ahonnan jött a hang...
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n számolt be az esetről. Egy tömbház egyik lakásában felújítási munkálatokat végeztek még márciusban Nagykanizsán, ami több napon keresztül hangos zajjal járt.
Az egyik ott élőt annyira idegesítette a fúrás hangja, hogy kiabálva, felindultan berúgta egy lakás ajtaját. A rendezett ingatlanban nem volt senki otthon, ezért a 40 éves férfi visszatámogatta a nyílászárót és hazament. Nagyjából egy hónap múlva 20 ezer forintot és egy bocsánatkérő levelet hagyott a kicserélt ajtó előtt.
A nagykanizsai nyomozók befejezték a rongálás miatt folytatott eljárást, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek.