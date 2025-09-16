Fűkaszával kaszálta el magát

Fűkaszát sikkasztott el egy "szerelő", vagyis magát annak kiadó férfi.

Fűkaszát sikkasztott, a pénzt gyerektartásra adta

Forrás: ZH

Fűkaszát sikkasztott el a férfi

Dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivő közölte: a 27 éves, zalaegerszegi férfi 2024 októberében javításra átvette egy ismerőse márkás fűkaszáját, és alkatrészvásárlás címén 5 ezer forintot is elkért a sértettől. A fűkasza javítására két hetet ígért, azonban a megadott határidőre nem készült el, a sértettel történő üzenetváltások során mindig kifogásokat talált, hitegette őt, hogy mikor lesz kész a munkával, majd 2025. április 28. napján közölte a sértettel, hogy a fűkaszát javításra átadta másnak.

A vádlott később a sértett tudta és beleegyezése nélkül 70 ezer forint értékben ismeretlen személynek értékesítette a 100 ezer forint értékű fűkaszát, majd az így befolyt pénzt élettársának adta gyermektartásdíjként.

Az okozott kár a nyomozás során nem térült meg. A férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség sikkasztás vétsége miatt emelt vádat.