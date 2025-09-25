szeptember 25., csütörtök

Baleset

1 órája

Frontális karambol a Balaton-felvidéken, teljesen lezárták az utat, kerülni kell!

Az egyik jármű az árokba borult a karambolt követően.

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 77-es főút 28-as kilométerszelvényénél, Kapolcs térségében. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt. Az ajkai hivatásos tűzoltók megkezdték az autók áramtalanítását. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak – közölte a katasztrófavédelem.

Zalában több baleset is történt szerdán, előbb egy kamion és egy személygépkocsi ütközött az M70-esen, majd két személyautó karambolozott Várvölgy térségében. Ezzel még nem volt vége: a 76-oson két autó is lecsúszott a nedves útról, az egyik Zalaegerszeg közelében, a másik pedig az 52-es kilométerszelvénynél kötött ki az árokban. Az este is tartogatott még egy balesetet, a 86-os főút Zalalövő és Kálócfa közötti szakaszán két kamion ütközött, az egyik jármű szintén az árokban végezte.

