Tűzoltó beavatkozás

37 perce

Forgalmat veszélyeztető helyzet alakult ki a zalai városban

Címkék#láncfűrész#forgalom#segítség#katasztrófavédelem

Korosa Titanilla
Forgalmat veszélyeztető helyzet alakult ki a zalai városban

Letör faág veszélyeztette a forgalmat a Balaton-parti városban

Fotó: Keszthely HTP

Csütörtökön több helyszínre vonultak a zalai tűzoltók. Letört egy faág, amely mintegy tíz méteres magasságban elakadt a fa többi ágában Keszthelyen, a Stromfeld Aurél utcában. 

letör faág veszélyeztette a forgalmat
Letör faág veszélyeztette a forgalmat a Balaton-parti városban
Fotó: Keszthely HTP

A gyalogos közlekedést veszélyeztető darabot a város hivatásos tűzoltói magasból mentő alkalmazásával, motoros láncfűrész segítségével távolították el - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

