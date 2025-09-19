Tűzoltó beavatkozás
2 órája
Forgalmat veszélyeztető helyzet alakult ki a zalai városban
Letör faág veszélyeztette a forgalmat a Balaton-parti városban
Fotó: Keszthely HTP
Csütörtökön több helyszínre vonultak a zalai tűzoltók. Letört egy faág, amely mintegy tíz méteres magasságban elakadt a fa többi ágában Keszthelyen, a Stromfeld Aurél utcában.
A gyalogos közlekedést veszélyeztető darabot a város hivatásos tűzoltói magasból mentő alkalmazásával, motoros láncfűrész segítségével távolították el - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
