Reggeli riadalom

2 órája

Forgalmas helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a zalai városban

Csütörtökön kora reggel úttestre és járdára dőlt egy fa Lentiben, a Táncsics utcában.

Korosa Titanilla
Forgalmas helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a zalai városban

Kidőlt fa akadályozta a forgalmat

Fotó: Erdélyi Péter tűzoltó főhadnagy - Lenti HTP

A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát - tájékoztatott a katasztrófavédelem

Kora reggel volt szükség a tűzoltókra a kidőlt fa eltávolításánál

A kidőlt fa a Táncsics utcában a vasúti átjáró közelében, a gyógyfürdő irányában akadályozta a forgalmat. 

 

