Reggeli riadalom
2 órája
Forgalmas helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a zalai városban
Csütörtökön kora reggel úttestre és járdára dőlt egy fa Lentiben, a Táncsics utcában.
Kidőlt fa akadályozta a forgalmat
Fotó: Erdélyi Péter tűzoltó főhadnagy - Lenti HTP
A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
A kidőlt fa a Táncsics utcában a vasúti átjáró közelében, a gyógyfürdő irányában akadályozta a forgalmat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre