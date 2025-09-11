Péntektől indul
Rendőri ellenőrzésekre kell számítani Zalában, mutatjuk a részleteket!
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. szeptember 12-én 0 órától 2025. szeptember 14-én 24 óráig.
Fokozott ellenőrzés lesz a Nagykanizsai Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területén 2025. szeptember 12-én 0 órától 2025. szeptember 14-én 24 óráig. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása – írja a police.hu.
