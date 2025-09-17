szeptember 17., szerda

Családi viszály

1 órája

Nem csak az akciós termékek miatt volt forró a hangulat a Lidl-nél

Címkék#féltékenység#barátnő#Lidl áruház#jelenet

Nehezen viselte a nő válófélben lévő férje boldogságát. Az egyik bevásárlóközpont előtt zajlott féltékenységi jelenet Zalaegerszegen.

Korosa Titanilla

A Lidl előtt zajlott féltékenységi jelenet Zalaegerszegen 2024. június 29-én a késő esti órákba. Az esetről dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatott. 

féltékenységi jelenet Zalaegerszegen
Dulakodásba torkollott a féltékenységi jelenet Zalaegerszegen
Forrás:  ZH

Féltékenységi jelenet Zalaegerszegen

Eszerint az 50 éves, Zala vármegyei kistelepülésen élő nő Zalaegerszegen, a Platán sori Lidl áruház előtti járdaszakaszon meglátta válófélben lévő házastársát az új párjával, akik kézen fogva sétáltak. A feleség, aki ekkor egy személygépkocsi utasaként közlekedett, látva a párt, olyan dühbe gurult, hogy kiszállt az autóból, odament hozzájuk, majd hangosan kiabálva számon kérte őket, amiért fogták egymás kezét. A vita közben arcon ütötte férjét, majd a barátnő haját kezdte tépni, és őt is megütötte.

A dulakodást többen is látták, ami alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A nő ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat.

 

