Szemtanúkat keresnek

1 órája

Felborult egy autó Zalaegerszegen, az okozót keresi a rendőrség - Ön tud róla valamit? (Fotóval)

Címkék#rendőrség#szemtanú#Zalaegerszeg#baleset

Szemtanúk jelentkezését várja a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság: pénteken egy autó felborult a városban, a balesetben vélhetően kulcsszerepet játszó másik autós elhajtott a helyszínről, utóbbit keresi a hatóság.

Zaol.hu

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság azt kéri a lakosságtól: segítsenek megtalálni azt a sofőrt, aki segítségnyújtás nélkül hajtott el a bazitai baleset helyszínéről. A történtekről hírportálunkon mi is beszámoltunk: a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Kilátó utca közelében borult tetejére egy autó, a vezető saját erejéből ki tudott szállni belőle, a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is a helyszínre érkeztek. A rendőrség mai bejegyzése szerint másik szereplője is volt a balesetnek.

Felborult autó Zalaegerszegen - cserbenhagyót keres a rendőrség
Fotó: Fb / rendőrség

Mint írják: pénteken délután egy valószínűleg szürke autóval közlekedett az egyelőre ismeretlen személy a bazitai városrész irányából Zalaegerszeg belvárosa felé. Egy jobbkanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol a szemből érkező autó sofőrje elrántotta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést. Utóbbi jármű ennek következtében felborult. 

A rendőrök azt kérik, ha magára ismer a sofőr, illetve ha bárki tud konkrétumot az esetről, jelentkezzen személyesen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon, vagy a 0692326851-es telefonszámon.

 

