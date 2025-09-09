Felborult egy autó Zalaegerszegen, az okozót keresi a rendőrség - Ön tud róla valamit? (Fotóval)

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság azt kéri a lakosságtól: segítsenek megtalálni azt a sofőrt, aki segítségnyújtás nélkül hajtott el a bazitai baleset helyszínéről. A történtekről hírportálunkon mi is beszámoltunk: a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Kilátó utca közelében borult tetejére egy autó, a vezető saját erejéből ki tudott szállni belőle, a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is a helyszínre érkeztek. A rendőrség mai bejegyzése szerint másik szereplője is volt a balesetnek.

Felborult autó Zalaegerszegen - cserbenhagyót keres a rendőrség

Fotó: Fb / rendőrség

Mint írják: pénteken délután egy valószínűleg szürke autóval közlekedett az egyelőre ismeretlen személy a bazitai városrész irányából Zalaegerszeg belvárosa felé. Egy jobbkanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol a szemből érkező autó sofőrje elrántotta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést. Utóbbi jármű ennek következtében felborult.

A rendőrök azt kérik, ha magára ismer a sofőr, illetve ha bárki tud konkrétumot az esetről, jelentkezzen személyesen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon, vagy a 0692326851-es telefonszámon.