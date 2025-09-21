szeptember 21., vasárnap

Baleset

1 órája

Felborult egy autó Zalavár közelében, mentők, tűzoltók a helyszínen

Zaol.hu
Felborult egy autó Zalavár közelében, mentők, tűzoltók a helyszínen

Illusztráció

Forrás: ZH

Felborult egy személyautó Zalavár közelében, a 6831-es út Balatonmagyaród felé vezetői szakaszán, a 15. és a 16. kilométer között. A tetején állt meg a jármű, amely elzárja az utat. A zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, és a helyszínen vannak a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.

 

