Felborult egy autó Zalavár közelében, mentők, tűzoltók a helyszínen

Felborult egy személyautó Zalavár közelében, a 6831-es út Balatonmagyaród felé vezetői szakaszán, a 15. és a 16. kilométer között. A tetején állt meg a jármű, amely elzárja az utat. A zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, és a helyszínen vannak a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.