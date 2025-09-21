Baleset
1 órája
Felborult egy autó Zalavár közelében, mentők, tűzoltók a helyszínen
Illusztráció
Forrás: ZH
Felborult egy személyautó Zalavár közelében, a 6831-es út Balatonmagyaród felé vezetői szakaszán, a 15. és a 16. kilométer között. A tetején állt meg a jármű, amely elzárja az utat. A zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, és a helyszínen vannak a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre