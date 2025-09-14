Baleset
1 órája
Fejtetőn állt meg az árokban egy autó a szomszéd vármegyében
Nem sokkal éjfél előtt az árokba hajtott egy személyautó Csurgó térségében - írta meg a sonline.hu.
A portál szerint, a járműben egy személy utazott. A helyszínre riasztott csurgói önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, elsőként áramtalanították a gépkocsit - írja a sonline.hu.
A hét folyamán Zala vármegyében is több baleset történt. A legtöbb szerencsétlenség szerdán történt, aznap öt balesetről is beszámoltunk!
