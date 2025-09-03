szeptember 3., szerda

A tűzoltók segítettek

1 órája

Két hatalmas fa kidőlt Zalában, egymástól nem is olyan távol

Szerdán hajnalban Zala vármegye két településén is fakidőlésekhez riasztották a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóit. A fakidőlések miatt nem lehetett közlekedni az érintett útszakaszokon.

Benedek Bálint
Két hatalmas fa kidőlt Zalában, egymástól nem is olyan távol

Egy nyári nagykanizsai eset, amikor mozgó autóra dőlt egy fa a vihar után. Szerencsére akkor és most sem sérült meg senki

Fotó: archív/Szakony Attila

Elképzelhető, hogy a fakidőléseket a hidegfronttal érkező erős, néhol viharos szél okozta. Mindkét eset hajnalban történt, a két település nincs messze egymástól.

Fakidőlések: elzárták az utat

Először Pacsára 2 óra 47 perckor riasztották a tűzoltókat, a katasztrófavédők jelentéséből kiderült: kidőlt egy díszfa a Gagarin utcában, teljes szélességében elzárva az utat. A csaknem hétméteres, harminc centiméter átmérőjű fa a forgalmat akadályozta. A pacsai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a törzset és megszüntették a forgalmi akadályt. 

Ezután az innen közúton 21 kilométerre, légvonalban 13 kilométerre található Söjtör térségében 5 óra 29 perckor dőlt ki egy fa. A 7536-os út 30-as kilométerszelvényénél egy nyolc méter magas fa teljes szélességében elzárta az utat. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók motoros fűrésszel és kéziszerszámokkal feldarabolták a fát, az úttestet pedig megtisztították.

 

