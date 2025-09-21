2 órája
Megszúrta a faág, erősen vérzett, mentőt hívtak az erdőben gombászó férfihez
Tűzoltók segítségével mentettek ki egy sérült férfit a zalai megyehatárhoz közeli nagyrákosi erdőből, adta hírül a vaol.hu.
Forrás: Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Egy idős férfi Gombászás közben sérült meg Nagyrákos térségében - derült ki az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldaláról.
A férfi lábát egy faág szúrta meg, erősen vérzett. A vele lévők gyorsan elszorították a sebet, majd a sérültet a kiérkező mentők még az erdőben ellátták, ezt követően boardon vitték ki a mentőautóhoz a tűzoltók segítségével.
További részletek a vaol.hu oldalán.
Erdei mentésről nemrég Zalából is érkezett hír: két túrázó tévedt el vármegyénk egyik legnagyobb összefüggő erdejében, őket is tűzoltók kutatták fel. Az Obornak és Oltárc közötti sikeres mentőakcióról ebben a cikkünkben olvashat.
A gombaszezonról pedig két cikket is publikáltunk a napokban.
Mérgezés lehet a vége, ha nem hőkezeled, vagy megeszed a nem ehető részét – ezekkel a gombafajokkal vigyázz!
Itt a vargányadömping – de ezt a gombafajtát meg ne próbáld hazavinni! (galéria)