Megszúrta a faág, erősen vérzett, mentőt hívtak az erdőben gombászó férfihez

Egy idős férfi Gombászás közben sérült meg Nagyrákos térségében - derült ki az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldaláról.

A férfi lábát egy faág szúrta meg, erősen vérzett. A vele lévők gyorsan elszorították a sebet, majd a sérültet a kiérkező mentők még az erdőben ellátták, ezt követően boardon vitték ki a mentőautóhoz a tűzoltók segítségével.

További részletek a vaol.hu oldalán.

