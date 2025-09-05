Elfogták
56 perce
Esküvőről lopott telefont a szomszéd vármegyében, aztán megijedt és felgyújtotta
Minden lopás bosszantó, hát még ha egy esküvőről tűnik el egy drága holmi.
Megijedt és felgyújtotta a bizonyítékot
Forrás: veol.hu
Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség
Egy Balatonalmádiban tartott esküvőről eltűnt egy vendég táskája, benne egy közel 200 ezer forintos telefonnal. A tulajdonos bejelentése után a nyomozók gyorsan kiderítették, hogy a telefonlopás elkövetője az eseményen dolgozó egyik segítő volt, egy 17 éves fiú - írja a police.hu.
Az elkövető később pánikba esett és felgyújtotta a telefont. Elfogásáról videófelvétel is készült, amit a Veszprém vármegyei rendőrség nyilvánosságra hozott. A videót a veol.hu cikkében nézhetik meg.
