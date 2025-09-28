Felháborító módon viselkedett a saját anyjával szemben a dologtalan zalai férfi

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatója szerint a vádlott együtt élt édesanyjával, annak zalaegerszegi földszinti lakásában. A férfi 2022 óta nem dolgozott, az asszony tartotta el, azonban jövedelméből nehezen tudta finanszírozni fia igényeit. Emiatt rendszeres volt közöttük a konfliktus, s amikor a nő nem biztosított a vádlottnak cigarettát és energiaitalt, a férfi erőszakosan lépett fel a saját édesanyjával szemben, rendszeresen kiabált vele, szidalmazta, fenyegette, de olyan is előfordult, hogy ököllel megütötte vagy megrúgta.

A vádlotthoz két alkalommal – 2023. szeptember 15-én és október 25-én is rendőrt kellett hívni. Egyik esetben életveszélyesen megfenyegette az édesanyját, míg később az éjszaka közepén cigarettát és energiaitalt követelve a sértettre támadt. A rendőrök ez esetben mentőt is hívtak a férfihez, akit elszállítottak a pszichiátriára, de onnan napközben hazaengedték. Este a munkából hazaérve az asszonyt ismét bántalmazta: a padlóra lökte, amitől a feje vérezni kezdett, illetve ütlegelte és életveszélyesen megfenyegette. A nő szabadulni próbált, de a vádlott bezárta a bejárati ajtót. Végül a szomszédok hallották meg a segélykiáltását, és ők hívták ki a rendőrséget.

Ítélethirdetés is várható

Az ügyben több elsőfokú nyilvános tárgyalást is tartottak már, ezúttal a perbeszédekre kerül sor, amelyek után ítélet is várható.