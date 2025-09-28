szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kapcsolati erőszak

1 órája

Felháborító módon viselkedett a saját anyjával szemben a dologtalan zalai férfi

Címkék#bíróság#ítélethirdetés#kapcsolati erőszak#tárgyalás

A perbeszédek után feltehetőn ítélet is születik kedden abban a peres eljárásban, amit testi sértés vétségével és becsületsértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt tárgyal első fokon a zalaegerszegi járásbíróság. A vádlott egy zalaegerszegi férfi, aki erőszakosan lépett fel a saját édesanyjával szemben.

Gyuricza Ferenc

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatója szerint a vádlott együtt élt édesanyjával, annak zalaegerszegi földszinti lakásában. A férfi 2022 óta nem dolgozott, az asszony tartotta el, azonban jövedelméből nehezen tudta finanszírozni fia igényeit. Emiatt rendszeres volt közöttük a konfliktus, s amikor a nő nem biztosított a vádlottnak cigarettát és energiaitalt, a férfi erőszakosan lépett fel a saját édesanyjával szemben, rendszeresen kiabált vele, szidalmazta, fenyegette, de olyan is előfordult, hogy ököllel megütötte vagy megrúgta.

Erőszakosan lépett fel
A férfi erőszakosan lépett fel a saját anyjával szemben. Az ügyben több elsőfokú nyilvános tárgyalást is tartottak már.
Forrás: ZH

A férfi többször is erőszakosan lépett fel a saját édesanyjával szemben

A vádlotthoz két alkalommal – 2023. szeptember 15-én és október 25-én is rendőrt kellett hívni. Egyik esetben életveszélyesen megfenyegette az édesanyját, míg később az éjszaka közepén cigarettát és energiaitalt követelve a sértettre támadt. A rendőrök ez esetben mentőt is hívtak a férfihez, akit elszállítottak a pszichiátriára, de onnan napközben hazaengedték. Este a munkából hazaérve az asszonyt ismét bántalmazta: a padlóra lökte, amitől a feje vérezni kezdett, illetve ütlegelte és életveszélyesen megfenyegette. A nő szabadulni próbált, de a vádlott bezárta a bejárati ajtót. Végül a szomszédok hallották meg a segélykiáltását, és ők hívták ki a rendőrséget.

Ítélethirdetés is várható

Az ügyben több elsőfokú nyilvános tárgyalást is tartottak már, ezúttal a perbeszédekre kerül sor, amelyek után ítélet is várható. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu