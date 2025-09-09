szeptember 9., kedd

Harcban a tűzoltók

1 órája

Nagy tűz pusztít Zalában, már egy fenyőerdő is lángba borult - frissítve (galéria, videó)

Tűz keletkezett egy Lendvajakabfa és Nemesnép közti területen. Kigyulladt az aljnövényzet és egy fenyőerdőre is átterjedtek a lángok, amelyet a lenti hivatásos tűzoltók oltanak - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Korosa Titanilla

Bangó Szilárd, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője arról tájékoztatott, hogy a letenyei, szentgotthárdi, zalaegerszegi és pacsai tűzoltókat riasztották, a helyszínre tartanak, ahogy a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Hozzátette, hogy a tőzeges területen a száraz növényzet kapott lángra, az oltási munkák várhatóan órákon át elhúzódnak.

Frissítés: Helyszíni információink szerint 5 hektáros területen 2 ha fenyves és egy ha akácos ég. Az egységek végzik az oltási munkát, a magyarszombatfai és bajánsenyei önkéntes tűzoltók is érkeznek, szombathelyi és körmendi vízszállító is segít. 

Lakott területet a tűz nem veszélyeztet.

Tűz Lendvajakabfa és Nemesnép között

tűz
A gyors beavatkozásnak hála nem terjedt tovább a tűz a múlt héten Letenyén. Fotó: Letenye KVÖ

A tűzgyújtási tilalom lejárta után nem sokkal, múlt csütörtökön 9 óra után néhány perccel riasztották a letenyei hivatásos és a bázakerettyei önkéntes tűzoltókat Letenye külterületi részére. Ott mintegy harminc négyzetméteren égett hulladék a Béci legelőn. Zala vármegyében idén több mint 170 szabadtéri tűzesethez vonultak a tűzoltók. Ezek során összesen 181 hektár vált a lángok martalékává. Erről itt olvashat. 

 

