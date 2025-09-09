Bangó Szilárd, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője arról tájékoztatott, hogy a letenyei, szentgotthárdi, zalaegerszegi és pacsai tűzoltókat riasztották, a helyszínre tartanak, ahogy a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Hozzátette, hogy a tőzeges területen a száraz növényzet kapott lángra, az oltási munkák várhatóan órákon át elhúzódnak.

Frissítés: Helyszíni információink szerint 5 hektáros területen 2 ha fenyves és egy ha akácos ég. Az egységek végzik az oltási munkát, a magyarszombatfai és bajánsenyei önkéntes tűzoltók is érkeznek, szombathelyi és körmendi vízszállító is segít.

Lakott területet a tűz nem veszélyeztet.