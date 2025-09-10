Elütött egy vadat és árokba csapódott egy autó a balatoni főúton - mutatjuk a részleteket

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint elgázolt egy vadat, majd árokba csúszott egy személygépkocsi a 73-as főúton Veszprém vármegyében, Paloznak térségében, a Nosztori tetőn. A vad a jármű alá szorult. A műszaki mentést végző balatonfüredi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Zalában éppen ma reggel publikáltunk cikket a vadászidényről, érintve a vadgázolás témakörét is. Nemrég pedig a vadbalesetek megelőzését szolgáló különleges kezdeményezésről olvashattak portálunkon - igaz, a fényvisszaverő festékkel bekent agancsokkal a finnek próbálkoztak, de Zalában is keresik a megoldásokat a szakemberek. Vadgázolás amúgy vármegyénkben is történt a minap, kamion gázolt el egy szarvast a 86-os főúton.

Ami a közúti baleseteket illeti, vármegyénkben is baljósan indult az ősz, a szeptember első hetéről készült összeállításunk alább olvasható: