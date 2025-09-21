szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt Horváth Mercédesz

2 órája

Iskolás tinilányt keresnek már két napja, segítséget kérnek a rendőrök!

Címkék#rendőrség#tinilány#Szombathelyi Rendőrkapitányság

Keresik a szomszédos vármegyeszékhelyről eltűnt Horváth Mercédeszt a vasi rendőrök. A 15 éves kislány péntek óta nincs meg – adta hírül a police.hu felhívása alapján vasi társportálunk.

Zaol.hu
Iskolás tinilányt keresnek már két napja, segítséget kérnek a rendőrök!

Fotó: police.hu / illusztráció

Utoljára szeptember 19-én látták Mercédeszt, a szombathelyi rendőrök keresik az eltűnt fiatalt. A rendőrség oldalán megjelent körözési lap szerint Mercédesz 15 éves, szombathelyi születésű és innen is tűnt el.

Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt lánnyal kapcsolatban, az jelentkezzen a Szombathelyi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-94-521-169-es telefonszámot.

A közelmúltban zalai körözésekről háromrészes összeállítást közöltünk portálunkon: ugyan ez esetben nem eltűnt gyerekekről, hanem a hatóságok által keresett bűnözőkről van szó. A vármegyei rendőr-főkapitányság körözési felhívásairól itt olvashatnak. A lenti és a keszthelyi bíróság körözéseit itt mutattuk be. A Zalaegerszegi Törvényszék elfogatóparancsairól pedig ebben a cikkben írtunk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu