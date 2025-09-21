2 órája
Iskolás tinilányt keresnek már két napja, segítséget kérnek a rendőrök!
Keresik a szomszédos vármegyeszékhelyről eltűnt Horváth Mercédeszt a vasi rendőrök. A 15 éves kislány péntek óta nincs meg – adta hírül a police.hu felhívása alapján vasi társportálunk.
Fotó: police.hu / illusztráció
Utoljára szeptember 19-én látták Mercédeszt, a szombathelyi rendőrök keresik az eltűnt fiatalt. A rendőrség oldalán megjelent körözési lap szerint Mercédesz 15 éves, szombathelyi születésű és innen is tűnt el.
Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt lánnyal kapcsolatban, az jelentkezzen a Szombathelyi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-94-521-169-es telefonszámot.
