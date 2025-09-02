Iszonyú hír érkezett: megölték a kétéves kislányt, akiért az egész ország aggódott, miután eltűnt hétfőn reggel

Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn holttestét hétfő este találták meg - írja a baon.hu, ahol további részleteket tudhat meg a kereséséről, fotókkal és videóval.

Rendőrök, polgárőrők, speciális mentők és civilek is kereték az eltűnt kislányt

Fotó: Pozsgai Ákos

Emlékezetes: augusztusban a Tolna vármegyei Nagydorogon is meghalt egy csecsemő, a gyanú szerint a saját anyja gyilkolta meg. Az országot megrázó bűnügy fejleményeiről hírportálunkon is olvashattak.