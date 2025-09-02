58 perce
Iszonyú hír érkezett: megölték a kétéves kislányt, akiért az egész ország aggódott, miután eltűnt hétfőn reggel
A mindössze 22 hónapos Adrienn a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről tűnt el, nagy erőkkel keresték szakemberek és önkéntesek. A baon.hu rettenetes hírt közölt: hétfőn este megtalálták a gyerek holttestét.
Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn holttestét hétfő este találták meg - írja a baon.hu, ahol további részleteket tudhat meg a kereséséről, fotókkal és videóval.
Emlékezetes: augusztusban a Tolna vármegyei Nagydorogon is meghalt egy csecsemő, a gyanú szerint a saját anyja gyilkolta meg. Az országot megrázó bűnügy fejleményeiről hírportálunkon is olvashattak.