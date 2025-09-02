szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

20°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberölés miatt nyomoz a rendőrség

1 órája

Iszonyú hír érkezett: megölték a kétéves kislányt, akiért az egész ország aggódott, miután eltűnt hétfőn reggel

Címkék#fejlemény#eltűnt#kislány

A mindössze 22 hónapos Adrienn a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről tűnt el, nagy erőkkel keresték szakemberek és önkéntesek. A baon.hu rettenetes hírt közölt: hétfőn este megtalálták a gyerek holttestét.

Zaol.hu

Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn holttestét hétfő este találták meg - írja a baon.hu, ahol további részleteket tudhat meg a kereséséről, fotókkal és videóval.

Rendőrök, polgárőrők, speciális mentők és civilek is kereték az eltűnt kislányt
Fotó: Pozsgai Ákos

 

Emlékezetes: augusztusban a Tolna vármegyei Nagydorogon is meghalt egy csecsemő, a gyanú szerint a saját anyja gyilkolta meg. Az országot megrázó bűnügy fejleményeiről hírportálunkon is olvashattak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu