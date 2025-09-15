szeptember 15., hétfő

Nagy erőkkel

1 órája

Egyéves gyermeket keresnek, a közelben tűnt el már egy hete!

Címkék#szombathely#gyermek#eltűnt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt az egyéves kislányt, aki már egy hete eltűnt a szomszéd vármegyében. Kolompár Nadin Hermina megtalálása érdekében a szombathelyi rendőrség adott ki közözést, közölte társportálunk, a vaol.

Zaol.hu
Egyéves gyermeket keresnek, a közelben tűnt el már egy hete!

Kolompár Nadin Hermina

Forrás: police.hu

Fotó: Farkas Balázs

Kolompár Nadin Hermina szeptember 7-én, vasárnap tűnt el, utoljára egy barna színű melegítőben látták. Aki információval rendelkezik a hollétéről, hívja a szombathelyi rendőrséget a +36(94)521-169 telefonszámon, vagy a 112-es számot, írja a vaol.hu.  

A zaol.hu oldal is már többször kérte a lakosság segítségét a rendőrség körözési listája alapján eltűnt személyek felkutatása érdekében. Gyerekek is voltak közöttük, nem csak kamaszok, hanem kisbabák is. Megrázta az országot egy mezőtúri kisfiú eltűnése is, aki szerencsére meglett, reméljük, Kolompár Nadin Hermina is mihamarabb előkerül. 

 

