Egyéves gyermeket keresnek, a közelben tűnt el már egy hete!

Kolompár Nadin Hermina szeptember 7-én, vasárnap tűnt el, utoljára egy barna színű melegítőben látták. Aki információval rendelkezik a hollétéről, hívja a szombathelyi rendőrséget a +36(94)521-169 telefonszámon, vagy a 112-es számot, írja a vaol.hu.

A zaol.hu oldal is már többször kérte a lakosság segítségét a rendőrség körözési listája alapján eltűnt személyek felkutatása érdekében. Gyerekek is voltak közöttük, nem csak kamaszok, hanem kisbabák is. Megrázta az országot egy mezőtúri kisfiú eltűnése is, aki szerencsére meglett, reméljük, Kolompár Nadin Hermina is mihamarabb előkerül.