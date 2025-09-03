Tájékoztatás
Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani ebben a zalai városban
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére.
Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a zalai városban
Fotó: archív/Szakony Attila
A police.hu portálon a fokozott rendőri jelenlétről azt írták: az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása. Ezért kérik a lakosságot, hogy a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák!
