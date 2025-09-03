1 órája
Meghalt a hétfői zalai baleset sérültje - tragédia a 86-oson
A kórházba szállítást követően elhunyt az a német anyanyelvű férfi, aki hétfőn szenvedett balesetet a 86-os út zalai szakaszán, Belsősárd közelében.
Mint arról részletesen beszámoltunk, az Opel márkájú személygépkocsival Rédics felé tartó idősebb férfi félfrontálisan ütközött egy szembe jövő, szlovén rendszámú, konténerszállító nyerges vontatóval. A baleset során a személyautó sofőrje beszorult járművébe, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki onnan. A súlyos sérüléseket szenvedett férfi sérüléseit a helyszínen kezdték ellátni. Mintegy másfél órába került, mire szállítható állapotba került, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol végül elhunyt.
A baleset fejleményeiről, a műszaki mentés elhúzódásáról ebben a cikkben írtunk.
A történtekről pedig itt található a helyszíni tudósításunk:
