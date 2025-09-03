Meghalt a hétfői zalai baleset sérültje - tragédia a 86-oson

Mint arról részletesen beszámoltunk, az Opel márkájú személygépkocsival Rédics felé tartó idősebb férfi félfrontálisan ütközött egy szembe jövő, szlovén rendszámú, konténerszállító nyerges vontatóval. A baleset során a személyautó sofőrje beszorult járművébe, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki onnan. A súlyos sérüléseket szenvedett férfi sérüléseit a helyszínen kezdték ellátni. Mintegy másfél órába került, mire szállítható állapotba került, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol végül elhunyt.

Az összeroncsolódott Opel a hétfői baleset helyszínén

Fotó: Gyuricza Ferenc

