A lenti hivatásos tűzoltók vonultak ki

15 perce

Kamion gázolt szarvast a zalai főúton, félpályás lezárás 

Zaol.hu
Kamion gázolt szarvast a zalai főúton, félpályás lezárás 

Illusztráció

Forrás: ZH

Elgázolt egy szarvast egy kamion a 86-os főút 3-as kilométerénél, Rédicsnél. A lenti hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

