A lenti hivatásos tűzoltók vonultak ki
15 perce
Kamion gázolt szarvast a zalai főúton, félpályás lezárás
Illusztráció
Forrás: ZH
Elgázolt egy szarvast egy kamion a 86-os főút 3-as kilométerénél, Rédicsnél. A lenti hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
