Önkéntes tűzoltók

2 órája

Majdnem elvérzett egy férfi az Őrségben! Gombászás közben szenvedett súlyos sérülést

Címkék#tűzoltók#mentő#önkéntes tűzoltóság#életveszélyes sérülés#gombászás

Súlyos baleset szenvedett egy idősebb férfi az elmúlt hét végén az Őrségben. Gombászás közben egy faág szúrta meg a lábát, és a seb olyan erősen vérzett, hogy életmentő beavatkozásra volt szükség. Nehezítette a helyzetet, hogy a helyszínt csak gyalog tudták megközelíteni a mentők és a tűzoltók.

Gyuricza Ferenc
Életmentő beavatkozásra volt szükség az Őrségben

Forrás: Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Minderről az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület számolt be, amelynek tagjai közreműködtek a sérült mentésében. Tájékoztatójuk szerint a Nagyrákoshoz közeli erdőségben bolyongó férfi sebét először a vele együtt gombát keresők látták el. Mivel a vérzés nem akart csillapodni, ezért életmentő beavatkozásként nyomókötést alkalmaztak, illetve ezzel párhuzamosan riasztották a mentőket és a tűzoltókat is. A mentést nehezítette, hogy a járművel nem lehetett a baleset helyszínét megközelíteni, így mind a mentők, mind a tűzoltók – a szentgotthárdi hivatásos állomány tagjai és az őriszentpéteri önkéntesek – gyalog indultak a sérülthöz. Az idős, járásképtelenné vált férfit a mentők a helyszínen szakszerű elsősegélynyújtásban részesítették, majd a hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen, kézi erővel vitték el a mintegy négyszáz méternyi távolságban várakozó mentőautóhoz, amivel kórházba szállították. 

Forrás: Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

 

