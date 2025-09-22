Majdnem elvérzett egy férfi az Őrségben! Gombászás közben szenvedett súlyos sérülést

Minderről az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület számolt be, amelynek tagjai közreműködtek a sérült mentésében. Tájékoztatójuk szerint a Nagyrákoshoz közeli erdőségben bolyongó férfi sebét először a vele együtt gombát keresők látták el. Mivel a vérzés nem akart csillapodni, ezért életmentő beavatkozásként nyomókötést alkalmaztak, illetve ezzel párhuzamosan riasztották a mentőket és a tűzoltókat is. A mentést nehezítette, hogy a járművel nem lehetett a baleset helyszínét megközelíteni, így mind a mentők, mind a tűzoltók – a szentgotthárdi hivatásos állomány tagjai és az őriszentpéteri önkéntesek – gyalog indultak a sérülthöz. Az idős, járásképtelenné vált férfit a mentők a helyszínen szakszerű elsősegélynyújtásban részesítették, majd a hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen, kézi erővel vitték el a mintegy négyszáz méternyi távolságban várakozó mentőautóhoz, amivel kórházba szállították.

Életmentő beavatkozással sikerült elkerülni, hogy a sérült férfi a helyszínen elvérezzen

Forrás: Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület