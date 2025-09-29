szeptember 29., hétfő

Tűzoltói beavatkozás

3 órája

Az erkélyajtón át érkezett a segítség a zalai idős hölgyhöz

Gyuricza Ferenc
Az erkélyajtón át érkezett a segítség a zalai idős hölgyhöz

Forrás: Zaol.hu

Elesett zalaegerszegi otthonában és nem tudott felállni szombat délelőtt egy idős ember. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a tűzoltók segítségét kérték ellátásához. A város hivatásos állományának tagjai a Vizslaparki utcai társasház harmadik emeletén található lakásba a nyitott erkélyajtón keresztül, a szomszédos erkélyről kötélbiztosítás mellett jutottak be, majd ajtót nyitottak a mentőknek. Az idős hölgyet kivizsgálásra kórházba szállították.

 

