Az erkélyajtón át érkezett a segítség a zalai idős hölgyhöz

Elesett zalaegerszegi otthonában és nem tudott felállni szombat délelőtt egy idős ember. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a tűzoltók segítségét kérték ellátásához. A város hivatásos állományának tagjai a Vizslaparki utcai társasház harmadik emeletén található lakásba a nyitott erkélyajtón keresztül, a szomszédos erkélyről kötélbiztosítás mellett jutottak be, majd ajtót nyitottak a mentőknek. Az idős hölgyet kivizsgálásra kórházba szállították.