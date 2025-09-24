szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Rendőrségi akció

58 perce

Helikoptert vetettek be a drónok ellen Zalában: nem fikció, ez már a valóság!

Közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett a rendőrség egy zalai férfivel szemben, aki engedély nélkül használt mezőgazdasági tevékenységhez egy repülő szerkezetet. A gazda Csapi külterületén permetezett drónnal, amit az éppen ellenérzést végző rendőrök a levegőből szúrtak ki.

Gyuricza Ferenc

Az esetről a Készenléti Rendőrség számolt be a police.hu oldalon. Mint írták, a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálata a légtér védelmében idén célul tűzte ki, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a lajstromozásra nem kötelezett repülőeszközök, például a drónok ellenőrzésére. Ennek két oka van: egyrészt a repülést érintő jelentős jogszabályváltozások, másrészt a repülőeszközöket használók számának növekedése, amivel párhuzamosan a légtérsértések is megnövekedtek. Ezért az elmúlt hónapokban a készenléti rendőrök fokozták jelenlétüket a repülőterek környékén.

A rendőrségi akció során egy drónt szabálytalanul használó férfivel szemben intézkedtek
Drón a levegőben - engedély nélküli repülés

Az ellenőrzések során Zalába is eljutottak a Készenléti Rendőrség tagjai. A közelmúltban egy helikoptervezető és a vele együtt szolgálatot teljesítő fedélzeti szolgálattevő a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság forgalom-ellenőrző alosztályvezetőjével kiegészülve – annak érdekében, hogy a zalai rendőrök közterületi szolgálatát támogassák – vármegyénk területén hajtottak végre légirendészeti ellenőrzést. Ennek során Nagykanizsa felé repülve figyeltek fel arra, hogy Csapi külterületén egy férfi drónnal permetez. A férfit ellenőrzés alá vonták, s így derült ki, hogy sem a növényvédelmi szer kijuttatásához nem volt engedélye, sem a Mydronespace applikáción keresztül nem jelentette a repülést. A szabályszegések miatt közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztek vele szemben a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Repülőtereket is ellenőriztek

A Készenléti Rendőrség tájékoztatója szerint a vármegyénkben végrehajtott akció egy vitorlázó repülőgép pilótáit, valamint két kisebb zalai repülőtér – a zalacsányi és a cserszegtomaji – személyzetét is ellenőrizték, ám ezekben az esetekben hiányosságot nem tapasztaltak. 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
